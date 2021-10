Taça da Liga. Carlos Carvalhal e Jorge Simão orgulhosos da suas equipas

O Sporting de Braga empatou a zero com o Paços de Ferreira, na segunda jornada do grupo C da Taça da Liga. Este resultado afasta o Paços da competição e o Braga está obrigado a vencer o Boavista, no estádio do Bessa, para marcar presença na "Final Four". Os treinadores das duas equipas manifestaram-se orgulhosos pelo desempenho dos jogadores.