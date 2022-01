Taça da Liga. Sporting deve fazer alterações na equipa para o jogo com o Santa Clara

João Virgínia pode ser titular na baliza e, como Coates está na seleção do Uruguai, os centrais devem ser Gonçalo Inácio, Feddal e Neto.



Daniel Bragança pode jogar no meio campo e Nuno Santos deve alinhar no ataque depois de ter cumprido castigo.



O Sporting treinou esta manhã em Alcochete e Rúben Amorim vai fazer a antevisão do jogo ao final da tarde.