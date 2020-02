Taça de Portugal. Académico de Viseu e FC Porto empatam a um golo

O FC Porto empatou a um golo com o Académico de Viseu para a Taça de Portugal. Sérgio Conceição queixou-se de um penalti não assinalado no último minuto. A decisão do acesso à final fica adiada para a segunda mão da meia final no Estádio do Dragão.