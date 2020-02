Taça de Portugal. Benfica derrotou o Famalicão por 3-2 mas passou por dificuldades

O Benfica marcou primeiro, depois esteve a perder, e só chegou à vitória nos últimos instantes do jogo. João Pedro Sousa, o treinador do Famalicão, sublinha que a equipa minhota foi superior. Bruno Lage não quis falar da justiça do resultado e disse que o Benfica não soube controlar o jogo quando esteve a vencer.