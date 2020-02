Taça de Portugal. Benfica parte em vantagem para segunda-mão das meias-finais

O defesa lateral direito do Benfica sofreu uma entorse no pé direito no desafio frente ao FC do Porto, desconhecendo-se para já o tempo de paragem.



Desta forma, Tomás Tavares irá ser titular num jogo onde os encarnados estão em vantagem, depois de terem vencido na Luz por 3-2 há uma semana.



O médio brasileiro Gabriel vai continuar de fora devido a um problema ocular. Já Franco Cervi pode voltar ao onze de Bruno Lage.



O Famalicão - Benfica joga-se amanhã a partir das 20h45 e tem transmissão em direto na RTP1.