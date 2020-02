Taça de Portugal. Benfica tem vantagem para a segunda mão das meias-finais

Fica decidido esta terça-feira em Famalicão o primeiro finalista da Taça de Portugal. Na antevisão da segunda mão da meia-final o clássico com o Porto ainda é assunto. Mas Bruno Lage não comenta o pedido do Benfica para a presença de árbitros estrangeiros no campeonato português.