Taça de Portugal. Benfica vence o Braga por 2-1 e vança para os quartos de final

O Benfica está nos quartos de final da Taça de Portugal. Venceu o Braga por 2-1 com golos de Pizzi e Vinicius. O treinador do Braga disse que o segundo golo do Benfica foi decisivo no desfecho do jogo. Bruno Lage falou de uma vitória sólida e justa.