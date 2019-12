Taça de Portugal. Danilo pode regressar para jogo entre FC Porto e Santa Clara

O internacional português falhou o último jogo do campeonato, na segunda-feira com o Tondela, devido a alguns problemas físicos.



Estará de regresso às opções do treinador para o encontro de amanhã no estádio do Dragão.



O Porto procura a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal num jogo que pode ser estatisticamente importante para o treinador.



Se vencer amanhã, Sérgio conceição chega ao triunfo número 100 como técnico dos dragões.



Há instantes disse que gostou do último jogo frente ao Tondela e que a ideia é tentar melhorar ainda mais no encontro de amanhã.