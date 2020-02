Taça de Portugal. FC Porto e Académico de Viseu defrontam-se esta quarta-feira

O treinador do Académico de Viseu admite que é muito difícil chegar ao Jamor, mas "quer ir atrás do sonho". Já Sérgio Conceição diz querer muito vencer a Taça de Portugal, mas não deixou ainda de falar do último clássico frente ao Benfica.