Taça de Portugal. FC Porto elimina Benfica ao vencer por 3-0

O Benfica está afastado da Taça de Portugal. Nenhum elemento do Futebol Clube do Porto foi à sala de imprensa, no final do jogo. O adjunto do treinador do Benfica diz que a equipa técnica vai cumprir o contrato com os encarnados até ao fim e que as polémicas relacionadas com Jorge Jesus e o Flamengo não abanaram a equipa.