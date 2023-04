Taça de Portugal. FC Porto venceu Famalicão por 2-1 em jogo da primeira mão das meias-finais

O encontro da segunda mão é no dia 4 de maio, no estádio do Dragão.



As reações a este jogo espelham a incerteza que o resultado deixa na decisão da eliminatória.



Jogadores e treinadores de ambos os lados esperam melhor desfecho, na segunda mão.