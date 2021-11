Taça de Portugal. Rúben Amorim queria mais, Poveiros orgulhosos

O Sporting eliminou o Varzim da Taça de Portugal e segue para os oitavos de final da prova. O treinador do Sporting, Rúben Amorim, gostou mais do resultado do que da exibição da equipa. Já o treinador do Varzim ficou orgulhoso com o desempenho dos jogadores do plantel da segunda liga.