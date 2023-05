Taça de Portugal. Sérgio Conceição quer estar na final

O Porto entra com uma vantagem de 2-1 neste jogo no Estádio do Dragão. O encontro está marcado para as 20h30 de amanhã.



Esta manhã Sérgio Conceição, que pode igualar Pedroto em números de jogos à frente do Porto, disse que não liga à estatística, afirma que só quer é ganhar ao Famalicão para estar na final da Taça.