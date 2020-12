Taça de Portugal. SL Benfica - UD Vilafranquese

O Benfica defronta hoje o Vilafranquense, da II Liga, às 20:30, em partida dos 16 avos de final da Taça de Portugal que será disputada no Estádio da Luz.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, vai promover `poupanças` no jogo com o Vilafranquense, da Taça de Portugal de futebol, desde logo com a saída dos convocados dos titulares Vlachodimos e Vertonghen.



No sábado, Jesus tinha admitido a possibilidade de rodar alguns jogadores e não fatigar alguns que têm mais jogos, no sentido de evitar lesões. "Essa é a minha preocupação e não o facto de, pelo nome da equipa, achar que é mais fácil ou difícil", disse.



A convocatória para o jogo de hoje, em relação à efetuada para a Liga Europa, foi desde logo reduzida a 18 jogadores, com as saídas de Vlachodimos e Vertonghen, mas também de Ferro, Cervi, Diogo Gonçalves, Chiquinho e Weigl.





Em sentido contrário, o treinador `encarnado` voltou a chamar o médio grego Samaris, que falhou a visita ao Standard Liége, na Liga Europa, por não estar inscrito para a competição da UEFA.





Já o treinador do Vilafranquense afirmou que a equipa não irá ao Estádio da Luz em turismo, mas com a ambição de disputar a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, apesar de reconhecer o favoritismo do Benfica.

Consciente de que o Vilafranquense irá “encontrar um adversário fortíssimo”, o treinador sublinhou que a equipa de Vila Franca também tem as suas “armas” e “ambições”, acreditando que numa competição como a Taça de Portugal, “que ao longo dos anos tem trazido tantas surpresas”, o conjunto da II Liga poderá valer-se das suas “forças e de algumas limitações, muito poucas, na equipa do Benfica”, para poder “dar uma boa resposta e disputar a eliminatória”.