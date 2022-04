Taça de Portugal. Sporting com equipa na máxima força para jogo no Dragão

Matheus Reis e Tabata foram suspensos pelo Conselho de Disciplina devido aos incidentes no final do encontro entre os dois clubes a 11 de Fevereiro, mas um eventual recurso do clube de Alvalade terá efeitos suspensivos e os jogadores estarão disponíveis.



O Sporting treinou esta manhã em Alcochete e viaja para o norte do país durante a tarde. Rúben Amorim garantiu que a equipa vai tentar ganhar por dois golos e que não ficou afetada com a derrota com o Benfica.