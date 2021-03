Taça de Portugal. Sporting de Braga vence FC Porto por 3-2 e está na final

O Sporting de Braga é o primeiro finalista da Taça de Portugal. A equipa minhota venceu o Porto, no estádio do Dragão, por 3-2. O treinador do Porto queixou-se da exibição da equipa, nos primeiros vinte minutos. O técnico do Braga elogiou os jogadores, que deram resposta a todos os problemas.