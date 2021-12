Taça de Portugal. Sporting elimina Casa Pia ao vencer por 2-1

O Sporting venceu o Casa Pia e está nos quartos-de-final da Taça de Portugal. O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, considera que a equipa conseguiu discutir a eliminatória com o Sporting. Já o técnico leonino entende que a vitória é justa e, quanto a reforços no mercado de inverno, sustenta que possíveis entradas serão equacionadas no projeto a longo prazo.