Taça do mundo de ginástica. Filipa Martins conquista bronze na trave

Na prova de trave na Alemanha, a ginasta do Acro Clube da Maia subiu ao terceiro lugar do pódio, apenas atrás de duas atletas japonesas.



No regresso à competição, depois de vários meses a recuperar de uma lesão no tornozelo, a ginasta olímpica de 27 anos somou 13,133 pontos na final.



Com este bronze, Filipa Martins soma agora seis medalhas em Taças do Mundo.