Portugal conquistou dois títulos na Taça do Mundo em Muaythai. No escalão de Sub23, Gonçalo Noites (na categoria de menos 75 quilos) e Maria Mariani (em menos 67 quilos) subiram ao mais alto lugar do pódio na Turquia. No mesmo escalão, Matilde Rodrigues em menos de 60 quilos, foi medalha de prata. Já na categoria de juniores, menos 75 quilos, José Afonso Freitas foi medalha de bronze.