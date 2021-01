“tínhamos o jogo controlado, a ter mais bola e, depois, o Sporting de Braga teve aquela oportunidade do Ricardo [Esgaio], com apoio frontal do Paulinho, e o Fransérgio, com alguma sorte, isolou o Ricardo, mas o Adán fez uma grande defesa.





Na segunda parte, entrámos com um golo em fora de jogo, muito bem a linha defensiva. Defendemo-nos uns aos outros. Todos aqueles que entraram mudaram um pouco o jogo e fomos eficazes. Fomos felizes, mas fizemos por o merecer. Somos uma equipa muito unida, estamos preparados para tudo.





Fomos muito rigorosos na nossa forma de defender. Tentámos atacar, muitas vezes o Sporting de Braga deixou um para um e não conseguimos aproveitar. Temos muito a trabalhar, fomos eficazes, mas acho que, no fim, acabámos por merecer a vitória.”

O treinador dos ‘leões’ refere que “desde Guimarães que tivemos problemas no controlo do jogo. Temos muito a melhorar em todos os aspetos, nunca mudei a forma de encarar as coisas.







Tenho de dar os parabéns aos rapazes, eles fazem um trabalho excelente, dão tudo pela equipa, é a obrigação deles. Tudo o resto vem com o jogo. O teste já começou desde início. Estamos no bom caminho porque estamos todos unidos e isso é meio caminho andado.

Todos os momentos são decisivos na nossa época. Depois de um jogo destes, estar a falar que precisamos de um ou outro jogador, acho que não cai bem. Se houver mudanças, é a pensar no projeto.É uma vitória de uma equipa que sabe ainda as limitações que tem, que sabe ler o jogo, de uma equipa mais adulta do que éramos no início.”