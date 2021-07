Ténis de Mesa. Mesatenista portuguesa eliminada na terceira ronda

Foto: Thomas Peter - Reuters

No ténis de mesa, a portuguesa Fu Yu foi eliminada na terceira ronda. Perdeu com a número três do mundo, uma japonesa. A vitória foi conseguida por 4-1. No quadro feminino, Portugal fica sem representantes no ténis de mesa. A atleta admitiu dificuldades no jogo.