Tenista bielorrussa Victoria Azarenka chorou pela Ucrânia durante prova

A tenista bielorrussa Victoria Azarenka teve um ataque de choro durante um encontro diante da cazaque Elena Rybakina. Azarenka está a competir em Indian Wells, nos Estados Unidos, com bandeira neutra, devido às sanções aplicadas à Bielorrússia.