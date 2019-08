Teresa Portela afirma ter realizado uma das melhores provas da sua carreira

Teresa Portela diz que sabia que iria ter atletas muito fortes a disputar esta prova e afirma não teve 'olhos' para mais nada senão lutar com todas as forças.



"Já não fazia uma prova assim há muitos anos", diz Teresa Portela.





Este sábado às 10:33 de Lisboa, disputa-se um bilhete para os Jogos Olímpicos em Tóquio no ano que vêm e a atleta nacional espera ser uma das cinco melhores.



A atleta portuguesa cumpriu a prova em 39,31 segundos, ficando a somente 49 centésimos da campeã olímpica e mundial, a neozelandesa Lisa Carrington, vencedora da série que contava com mais rivais com medalhas nas maiores provas internacionais.