Thinking Football Summit. Participantes defendem Cristiano Ronaldo

O presidente da Câmara do Porto diz que o Mundial de Futebol do Catar foi uma negociata. Declarações feitas na conferência Thinking Football Summit, onde também estiveram o secretário de Estado do Desporto e o presidente do Sindicato dos Jogadores. Ambos defenderam Cristiano Ronaldo, perante a polémica causada pela entrevista que deu a um jornalista britânico.