Para Sergio Conceição houve várias situações de golo para sair com outro resultado, mas a vitória agrada ao treinador dos azuis e brancos.





"Tivemos bons momento na nossa dinâmica ofensiva, com largura e capacidade de jogar por dentro, tal como aconteceu nos golos, e melhorámos a transição da defesa para o ataque.Na segunda parte, não houve um remate enquadrado do adversário, e nós tivemos algumas situações para dilatar o marcador.Reconheço que não estivemos tão bem no último passe nem no um para um, onde costumamos ser mais fortes, mas, no geral, foi uma vitória justa e tranquila."