Tondela e B SAD fecham esta segunda-feira a jornada 25 da Liga Portuguesa de futebol. O Tondela está nos últimos lugares da classificação mas vem de um triunfo moralizador para a Taça de Portugal, estando muito perto do Jamor. Já a B SAD está no último lugar e luta por pontos para tentar sair da 'lanterna vermelha'. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências da partida no site da RTP.