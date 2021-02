Jhon Murillo pôs a equipa do Tondela a festejar o golo aos 22 minutos. Joel, em cima do intervalo, recolocou o empate no jogo (1-1). Mario González retomou a vantagem para o Tondela, num remate ao centro da baliza que valeu três pontos. O Tondela vence pela quarta vez seguida nos jogos em casa e subiu ao 11.º lugar, com 21 pontos, enquanto o Marítimo, que perdeu o quinto jogo seguido na I Liga, segue em 14.º, com 17 pontos.

