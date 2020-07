O Tondela recebe esta segunda-feira o Sporting de Braga em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. A equipa de Natxo González procura os pontos necessários para continuar no primeiro escalão português e o Sporting de Braga quer manter-se na luta pelo terceiro lugar. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP com relato em direto na Antena 1.