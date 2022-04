Tondela triunfa na Madeira

12 Minutos após o apito inicial, os visitantes adiantaram-senna transformação de um penálti devidamente marcado por Salvador Agra. O empate chegaria ainda na primeira parte num autogolo de Marcelo Alves, 1-1 ao intervalo. Já perto do final do encontro, o Tondela regressou à vantagem. Rafael Barbosa fez o 2-1. Já nos descontos, Tiago Dantas ditou o triunfo na Madeira por 3-1. O Tondela, que não vencia desde 30 de janeiro, mantém-se no 16.º lugar, que dá acesso ao `play-off` de manutenção, com 25 pontos, enquanto o Marítimo é oitavo, com 33.