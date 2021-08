Tóquio2020. Prestação portuguesa faz aumentar responsabilidade do Governo, mas traz também "tranquilidade"

Num ano em que a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos foi a melhor de sempre, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto fez à RTP um balanço positivo e frisou o investimento do Governo para Tóquio2020.