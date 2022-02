Treinador do Braga acredita numa noite de superação

Foto: José Coelho - Lusa

O Braga recebe amanhã o Sheriff de Tiraspol na segunda mão do playoff da Liga Europa. Depois da derrota por dois zero no primeiro jogo na Moldávia, o Braga está obrigado a vencer por mais de dois golos para seguir em frente na prova.