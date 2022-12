Treino da seleção com não titulares e suplentes de terça-feira, exceto Ronaldo

Reuters

Todos os jogadores que não foram titulares frente à Suíça foram chamados para treinar esta quarta-feira no Catar. O treino serve como manutenção dos convocados de Fernando Santos e preparação física para os quartos de final, agendados para sábado, frente a Marrocos.