Três jogadores no Porto discordam das condições para regresso do campeonato

Zé Luís escreveu "brincadeira... só pode", em jeito de comentário, a que acrescentou algumas cruzes, sinal de "errado".



Soares usou um coração negro com a palavra "não".



Danilo, capitão do Porto, optou por uma imagem com um sinal de polegar para baixo.