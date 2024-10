O ex-líder dos Super Dragões" e a mulher são os alegados cérebros de um esquema de violência e coação na Assembleia Geral do Porto de 13 de novembro.



O processo tem 12 arguidos, Fernando Madureira é o único que ainda se encontra detido.



As audições foram adiadas para data a anunciar por causa da greve dos oficiais de justiça. No Tribunal de Instrução Criminal do Porto a adesão foi de 100 por cento.