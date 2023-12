O líder do Instanbul-spor ordenou à equipa o abandono do jogo com o Trabzonspor, após um lance que considerou ser penálti.



Alguns jogadores não concordaram com a decisão, mas a equipa acabou mesmo por abandonar o relvado e o encontro foi suspenso.



O campeonato turco já tinha estado suspenso por alguns dias, na sequência de uma agressão do presidente do Ankaraguçu a um árbitro.