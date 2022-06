Ucrânia joga na Escócia `play-off` de acesso ao Mundial do Catar

Zinchenko, jogador da seleção da Ucrânia, implorou em lágrimas pelo fim da guerra. O momento marcou a conferência de imprensa, antes do jogo da seleção Ucraniana, na Escócia, da meia-final do 'play-off' de acesso ao Mundial do Catar.