UEFA aprova utilização do VAR nos jogos para qualificação no Mundial

Caso exista luz verde, na próxima fase de qualificação europeia para o Mundial de 2022 que vai decorrer no Qatar, o VAR já vai ser utilizado.



A tecnologia, recorde-se, já vai "entrar em campo" em março de 2020, nos 'play-off' de acesso à fase final do Euro2020.



Aleksander Ceferin diz que o futebol precisa de incerteza e teme que o desporto esteja a mudar demasiado com o uso do Vídeo-Árbitro.



O presidente da UEFA adiantou que vai propor ao %u2018International Board%u2019 mudanças na forma como o sistema é usado.