O Vitória de Guimarães ascendeu ao quinto lugar da I Liga ao vencer em casa o Marítimo por 1-0, em encontro da 16.ª jornada da prova.

Um golo do avançado colombiano Óscar Estupiñán, aos 48 minutos, selou o terceiro triunfo consecutivo dos minhotos e a segunda derrota seguida dos insulares.



Na classificação, o Vitória passou a somar 29 pontos, em 15 jogos, contra 28 do Paços de Ferreira, nos mesmo 15, enquanto o Marítimo é 10.º, com 17 pontos.