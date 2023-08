V. Guimarães continua a ganhar

O Vitória de Guimarães deu a volta ao resultado na receção ao Gil Vicente, vencendo por 2-1 e somando o segundo triunfo no mesmo número de jornadas na I Liga.

Em Guimarães, Roko Baturina adiantou os gilistas, aos 55 minutos, mas Tiago Silva empatou para os vitorianos, aos 62, através de um canto direto, antes de Nélson da Luz operar a reviravolta, aos 82, e consumar a vitória da equipa vimaranense, que foi liderada por João Aroso, após a saída de Moreno do comando técnico.



Os vitorianos, que tinham batido o Estrela da Amadora (1-0) na primeira ronda, passam a somar seis pontos e juntam-se ao Sporting no topo da I Liga, enquanto o Gil Vicente, que se tinha estreado com uma goleada ao Portimonense (5-0), mantém-se com três.