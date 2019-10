O Vitória de Guimarães disputa esta quinta-feira a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. A equipa de Ivo Vieira vai estrear-se no D. Afonso Henriques frente ao Eintracht de Frankfurt, que tem na sua equipa caras conhecidas como Gonçalo Paciência e Bas Dost. Depois da derrota em Liége, o Vitória quer melhorar a exibição e conseguir os primeiros pontos na Liga Europa. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato na Antena 1.