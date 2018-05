V. Guimarães

O treinador do Vitória de Guimarães afirma querer derrotar o novo campeão da I Liga portuguesa de futebol, o FC Porto, para chegar ainda ao sexto lugar, em jogo da 34.ª e última jornada. Apesar de ter falhado o acesso à Liga Europa, a turma vitoriana, oitava classificada, com 43 pontos, venceu os últimos dois jogos, mas acalenta a esperança de concluir a época na sexta. O treinador do novo campeão nacional, Sérgio Conceição, questionado sobre a possibilidade de deixar os já campeões nacionais, não garante nada. O técnico 'azul e branco' assegura que "tudo o que é mercado, neste momento, não é importante" e apontou como único foco "preparar bem o jogo frente ao Guimarães, dentro de um ambiente de grande satisfação pela conquista do principal objetivo".