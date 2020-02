Vantagem dos "dragões" nos últimos cinco minutos da 1.ª parte, com golos de Corona (39') e Alex Telles (44'). Logo a abrir a segunda parte, Tiquinho Soares ampliou a vantagem para 3-0, deixando no ar um ambiente de vitória portista no Bonfim, vencendo no final por 4-0 e recolocando-se o FC Porto a sete pontos do líder Benfica.