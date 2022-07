"Vai ser muito difícil" deixar Ricardo Horta sair, diz Carvalhal

Numa entrevista em exclusivo à Antena 1, Carlos Carvalhal, o treinador que está de partida para as Arábias fala de um pouco de tudo.

Não tem reservas em assumir que o Benfica vai ter de penar junto de António Salvador, presidente do SC Braga, para ter Ricardo Horta. Não é só a etiqueta de 20 milhões que pesa. E, se houver negócio, Carvalhal assegura que Horta vai "pegar de estaca" na equipa de Roger Schmidt.Foi com Carvalhal nos "arsenalistas" que o jovem central de 21 anos se mostrou ao mundo do futebol. E, se for parar ao Dragão, será um reforço de alto nível, refere o treinador português.