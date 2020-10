Vertonghen é a principal dúvida para o jogo do Benfica em Vila do Conde

Devido a essa lesão Vertonghen falhou o jogo com o Farense e depois acabou por ser também dispensado da seleção da Bélgica.



Tarabt, com uma lesão muscular, é baixa confirmada para esta quarta jornada do campeonato.



O Benfica somou três vitórias nos primeiros três jogos e está isolado na liderança da liga portuguesa.