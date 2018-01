Vídeo-árbitro analisou 991 lances

Os dados foram divulgados após uma reunião do Conselho de Arbitragem com os clubes da Primeira Liga.



No final deste encontro, de balanço da utilização do vídeo-árbitro, António Salvador, presidente do Braga, considerou que foi esclarecedor.



As jogadas analisadas estão divididas em três categorias. 441 lances relativos a golos marcados, 297 de possível cartão vermelho e 248 de eventual grande penalidade.



Rui Vitória foi o único técnico dos três grandes que participou na reunião com o conselho de arbitragem.