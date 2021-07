Vieira preparava-se para vender 25% do capital do Benfica numa OPA

António Pedro Santos-Lusa

Luís Filipe Vieira preparava-se para vender 25 por cento do capital do Benfica numa OPA, cozinhada em segredo, e da qual só José António dos Santos, o maior accionista do clube, também arguido na operação cartão vermelho, teria conhecimento.