Villas-Boas. Declarações mereceram resposta do treinador do Benfica B

Caíram mal no Benfica as declarações de André Villas-Boas em que o antigo treinador do Porto afirma que ficaria furioso se os encarnados ganhassem uma prova europeia. O treinador do "Benfica B", Renato Paiva, acusou Villas Boas de não ter a mínima noção das próprias responsabilidades.