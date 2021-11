Violência Bairro Alto. Sete adeptos do Borrusia vão a julgamento em dezembro

Os sete adeptos do Borrusia de Dortmund detidos no Bairro Alto ficaram com termo de identidade e residência e vão a julgamento em dezembro. Pelo caminho deixaram um rasto de destruição e atacaram a polícia. Moradores e comerciantes do bairro dizem que é frequente os adeptos de futebol provocarem desacatos e confusão.