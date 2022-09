Violência no Desporto. Clubes vão passar a ter um gestor de segurança

Os clubes desportivos vão passar a ter um gestor de segurança. É uma das medidas que o governo está a preparar para reforçar o combate à violência no desporto. Numa entrevista à TSF e ao JN, o secretário de Estado do Desporto garante ainda que os preços da bilheteira nos eventos desportivos vão manter-se. João Paulo Correia diz que a redução do IVA não é uma prioridade do governo.