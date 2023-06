Vítor Campelos é o novo treinador do Gil Vicente

Vítor Campelos orientou o Chaves nas últimas três temporadas. Garantiu a subida do clube flaviense à primeira Liga há duas épocas e na última temporada terminou o campeonato no sétimo lugar.



O Gil Vicente regressa ao trabalho na próxima segunda feira e já com Vítor Campelos no comando da equipa.